Убытки западных брендов из-за ухода из России подсчитали

РИА Новости: McDonald's лишился $1,2 млрд из-за ухода с российского рынка

Общий размер потерь западных компаний из-за ухода с российского рынка составил 13,6 миллиарда долларов. Такие данные приводит РИА Новости по итогам изучения их финансовой отчетности.

Потеря наиболее значительных сумм зафиксирована в алкогольно-табачной сфере, а также среди производителей фастфуда. В частности, расходы на обесценение компании British American Tobacco составили 1,15 миллиарда долларов, а убытки McDonald's — 1,2 миллиарда долларов.

Американская Yum Brands, владеющая брендом KFC с уходом из России лишилась четырех миллионов долларов, Starbucks — 20 миллионов долларов. Значительную сумму списала за три последних года со своего баланса датская Carslberg — сразу 7,6 миллиарда долларов. Бюджет Electrolux «похудел» на 35 миллионов долларов, Whirlpool — на 333 миллиона, Bosch — на 290 миллионов. Убыток Uniqlo после ухода с российского рынка оценили в 158,36 миллиона долларов.

Ранее аналитики допустили возвращение в Россию в 2025 году порядка 350 западных компаний, покинувших страну в 2022-м. По данным Telegram-канала Mash, среди вернувшихся могут оказаться такие бренды, как Zara и Zara Home, Massimo Dutti и Bershka, Oysho и Pull & Bear. О повторном выходе на российский рынок размышляла и японская Uniqlo. Экс-сотрудники компании в РФ получили от бывшего работодателя вопрос возможности их возвращения к работе. Официально японский бренд эту историю не комментировал.