UNIQLO задумалась о возвращении в Россию

Shot: Компания UNIQLO рассматривает возможность возвращения в Россию

Японская компания-производитель одежды UNIQLO задумалась о возвращении на российский рынок. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Несколько бывших сотрудников торговой сети ретейлера рассказали, что получили в общем чате вопрос от своего экс-руководителя о потенциальном возвращении к работе. Однако никаких сроков или условий предложено не было. Официальных заявлений от компании не поступало.

10 марта 2022 года Uniqlo приостановила работу в России на неопределенный срок в связи с ситуацией на Украине, при этом в официальном комментарии компания объясняла свое решение трудностями в ведении бизнеса.. В августе 2023-го бренд полностью ушел из России. При этом дочка FAST RETAILING CO., LTD. в России — юрлицо ООО «Юникло (РУС)» — продолжает существовать.