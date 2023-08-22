Бренд Uniqlo ушел из России

«Ведомости»: японский бренд Uniqlo ушел из торговых центров России

Японский бренд Uniqlo ушел из торговых центров РФ, отказавшись от аренды помещений, их уже частично заняли другие магазины. Об этом сообщили «Ведомости», ссылаясь на владельцев российских ТЦ.

По словам главы ритейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, можно считать, что ритейлер Uniqlo прекратил свою деятельность на территории РФ. Компания уволила весь персонал с выплатой им по 11 окладов и перевела японских менеджеров в другие страны.

Ритейлер, несмотря на убытки после закрытия офлайн-магазинов, ждал год, прежде чем уволить сотрудников и распустить российский офис. Сейчас юрлицо компании прекратило работу, но по словам одного из партнеров, она его не ликвидирует в надежде однажды возобновить бизнес в РФ. При этом продукция Uniqlo по-прежнему представлена на российских маркетплейсах.

10 марта 2022 года Uniqlo приостановила работу в России на неопределенный срок в связи с ситуацией на Украине. При этом 21 марта были прекращены онлайн-продажи и работа интернет-магазина. В официальном комментарии компания объясняла свое решение трудностями в ведении бизнеса.