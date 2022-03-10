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Uniqlo приостановит деятельность в России

Японский производитель одежды Uniqlo прекратит онлайн-продажи и закроет магазины в России

Фото: Shutterstock

Японский производитель одежды Uniqlo приостановит деятельность на территории России на неопределенный срок в связи со сложившейся ситуацией на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Информация о прекращении онлайн-продаж и закрытии торговых точек появилась на сайте компании Fast Retailing Co, которая управляет сетью магазинов Uniqlo.

«Uniqlo в рамках своей миссии стремилась предоставлять доступную повседневную одежду для населения России. Однако в последнее время мы столкнулись с рядом трудностей в области ведения бизнеса. В связи с этим мы временно приостанавливаем нашу деятельность», — говорится в заявлении.

UPD: все 50 магазинов бренда закроются в России 21 марта.

Ранее в марте об отмене продаж продукции российским покупателям также объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, а также Adidas, Puma, Crocs, Hugo Boss, Shiseido и другими крупными компаниями.

24 февраля Россия начала специальную операцию на Украине. За три дня до этого, 21 февраля, РФ признала независимость ЛНР и ДНР, а также были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ними. В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил президент России Владимир Путин. Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

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Майя Пономаренко
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