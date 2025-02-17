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10:12, 17 февраля 2025Экономика

В Россию могут вернуться до 350 иностранных компаний. Что об этом известно?

Kokoc Group: В 2025 году в РФ могут вернуться до 350 иностранных компаний
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Аналитики ожидают массового возвращения в Россию иностранных компаний в 2025 году. На отечественный рынок могут вернуться до 350 брендов, ушедших из страны в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине.

Эксперты российской платформы для развития бизнеса Kokoc Group уточнили, что в общей сложности ушли или приостановили инвестиции в свой бренд в России 560 компаний. При этом в четвертом квартале 2024 года уже вернулись 235 из них.

Крупные компании смогут легко выйти на прежний уровень

Директор по стратегии Kokoc Group Роман Казыханов считает, что в случае возвращения известных компаний им легко удастся нарастить продажи до прежнего уровня, так как им есть куда возвращаться и не придется начинать всю работу с нуля.

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Кроме того, он указал, что не все пришедшие на смену ушедшим бренды смогли полностью занять их место. В пример эксперт привел авторынок. Так, например, полное доминирование в автоэкспорте китайских моделей не привело к тому, что какая-то из них «заняла тех же позиций в сердцах потребителей, что и традиционные лидеры авторынка». Если условная Toyota решит вернуться, она быстро нарастит продажи, пояснил Казыханов.

Бренды обсуждают возможность возвращения

О массовом возвращении иностранных брендов в Россию начали говорить на прошедших выходных. В частности, речь шла о компании Inditex, включающей бренды Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius и другие. Вице-президент Союза ТЦ (СТЦ) Павел Люлин уточнял, что переговоры на эту тему действительно уже идут, но пока в частном порядке. «Есть те, кто ведет переговоры от лица Inditex, зондируют почву», — пояснил он.

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Также появились данные о том, что вернуться на российский рынок планирует японская компания-производитель одежды UNIQLO. Сразу несколько бывших сотрудников торговой сети ретейлера поделились, что получили предложение о возвращении на работу. При этом никаких других уточнений о сроках выхода и условиях пока не было озвучено.

Кроме того, в СМИ заговорили о возвращении PepsiCo, Coca-Cola, Apple, Microsoft, Cisco, Johnson & Johnson, Nike и даже Ford и Visa с MasterCard. При этом подобные разговоры идут не только в России. Так, в Южной Корее сообщили, что сразу несколько представителей местного бизнеса, среди которых Samsung, LG и Hyundai, задумали вернуться в Россию в связи с начавшимся диалогом между Москвой и Вашингтоном.

Однако на данный момент все эти данные — просто рассуждения. Ни одна из компаний пока не сделала официального заявления о возобновлении работы в стране, что подтвердили и в Кремле. Там сообщили, что Москва пока не получала сигналов о желании бизнеса из стран Запада, а также Южной Кореи и Японии вернуться в Россию.

Фото: Jens Kalaene / Globallookpress.com

В Госдуме захотели усложнить возвращение иностранным брендам

Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко предположил, что ушедшим компаниям будет не так просто вернуться на рынок РФ, так как многие отечественные производители уже хорошо себя зарекомендовали и смогут составить конкуренцию. «Чтобы вернуться на [российский рынок], придется серьезно демпинговать», — заключил он.

Кроме того, в связи с начавшимися обсуждениями первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил повысить пошлины на импортные товары, чтобы поддержать российских производителей. «Западные бренды, покинувшие наш рынок в трудный момент, не должны рассчитывать на встречу с распростертыми объятиями», — указал он.

Как уточнял Люлин, легче всего будет вернуться таким брендам, как Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, так как у них есть площадки «наследников» в торговых центрах по всей стране.

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