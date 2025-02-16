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07:04, 16 февраля 2025Экономика

В Госдуме предложили повысить пошлины на импортные товары

Депутат Гусев предложил повысить пошлины на импортные товары
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Необходимо повысить пошлины на импортные товары, что поддержать отечественных производителей, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

«Западные бренды, покинувшие наш рынок в трудный момент, не должны рассчитывать на встречу с распростертыми объятиями», - сказал он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что популярные бренды одежды, включая Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqüe, рассматривают возможность возвращения на российский рынок.

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