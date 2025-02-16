В Госдуме предложили повысить пошлины на импортные товары

Необходимо повысить пошлины на импортные товары, что поддержать отечественных производителей, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.
«Западные бренды, покинувшие наш рынок в трудный момент, не должны рассчитывать на встречу с распростертыми объятиями», - сказал он.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что популярные бренды одежды, включая Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqüe, рассматривают возможность возвращения на российский рынок.