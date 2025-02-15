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13:03, 15 февраля 2025Ценности

Стало известно о подготовке популярных брендов одежды к возвращению в Россию

Mash: Zara, Bershka и Stradivarius готовятся к возвращению на российский рынок
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Популярные бренды одежды, включая Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqüe, рассматривают возможность возвращения на российский рынок. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Как рассказали изданию сразу несколько источников, представители компании Inditex активно обсуждают подготовку к быстрому возвращению. Также они изучают ситуацию на рынке, поднимают архивы и документы, чтобы в случае изменения политической ситуации быстро открыть свои магазины в России.

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В свою очередь, вице-президент Союза ТЦ Павел Люлин подтвердил, что, если бренды одежды решат вернуться в Россию, они смогут занять свои прежние площади. Это позволит им возобновить деятельность в привычной для покупателей среде.

Ранее вице-президент Союза торговых центров совладелица REC + retail group Наталия Кермедчиева рассказала, что в России запланировано открытие пяти магазинов бренда одежды из Казахстана. Ближайшее открытие магазина казахстанского бренда запланировано на февраль, уточнила она.

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