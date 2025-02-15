В Кремле ответили на вопрос о наличии сигналов от желающего вернуться в Россию бизнеса

Песков: Кремль не получал сигналов о желании западного бизнеса вернуться в РФ

Кремль пока не получал сигналов о желании бизнеса из стран Запада, а также Южной Кореи и Японии вернуться в Россию. Об этом агентству ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Соответствующее разъяснение журналисты запросили у него в связи с появившихся после продолжительных телефонных переговоров глав РФ и США сообщений о том, что компании из ряда стран, где ранее ввели антироссийские ограничения, намерены вернуться на отечественный рынок.

Так, Yonhap News написало, что сразу несколько представителей южнокорейского бизнеса, среди которых Samsung, LG и Hyundai, задумали вернуться в Россию на фоне начавшегося диалога между Москвой и Вашингтоном. О возможном появлении в конце года в автосалонах японских и корейских машин заговорили и российские дилеры

Также стало известно, что в частном порядке ведутся переговоры о возвращении в страну брендов группы Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius). По словам экономиста Михаила Беляева, все слагаемые для того, чтобы оно произошло, сейчас есть.