Экономист высказался о вероятности скорого возвращения Zara в Россию

Экономист Беляев допустил скорое возвращение Zara, Bershka и Stradivarius в РФ

Компания Inditex, в которую входят Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqüe, может вернуться в Россию в ближайшее время, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Своим мнением экономист поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, что в ближайшее время они могут вернуться на наш рынок. Все побудительные мотивы, и коммерческие в том числе, для этого есть. Все слагаемые для этого есть. Если им удастся преодолеть организационные трудности, которые в связи с санкциями присутствуют, то вероятность очень и очень высокая. Я думаю, если они приложат усилия, то вернуться они смогут», — высказался Беляев.

По словам экономиста, с российской стороны сопротивления возвращению Inditex не будет, если компания не запятнала себя в антироссийской деятельности.

Всегда хорошо, когда приходят иностранные компании на потребительский рынок. Они удовлетворяют спрос населения, а самое главное для правительства любой страны — это чтобы население жило в финансовом, товарном и прочем комфорте Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик

Также Беляев напомнил, что большинство компаний, которые покинули российский рынок, сразу отмечали, что при первой возможности вернутся.

«По поводу санкций сейчас идут дискуссии. Контроль не такой строгий со стороны западных стран. То есть из-под этого санкционного давления можно уйти, и это тоже на них действует положительно в вопросе возвращения в Россию», — заключил он.

Ранее появилась информация, что популярные бренды одежды, включая Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqüe, рассматривают возможность возвращения на российский рынок. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash. Как рассказали изданию сразу несколько источников, представители компании Inditex активно обсуждают подготовку к быстрому возвращению.