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15:24, 13 февраля 2025Экономика

Возможность возвращения японских и корейских машин в Россию оценили

Дилер Major: Японские и корейские машины могут вернуться в РФ в конце 2025-го
Вячеслав Агапов

Фото: Yuriko Nakao / Reuters

Японские и корейские машины могут вернуться в РФ в конце 2025 года. Возможность возвращения брендов на фоне переговоров российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа оценил сооснователь дилерской компании Major Михаил Бахтиаров, его слова приводит газета «Известия».

На конференции ForAuto 2025 эксперт допустил кардинальные изменения на российском рынке автомобилей, которые могут «поменять правила игры».

«Одна из них — прямое указание Вашингтона странам прямого подчинения — Корее и Японии. Еще спустя полгода, которые уйдут на сертификацию или адаптацию казахстанского ОТТС, мы увидим возвращение марок, которые многие клиенты ждут <...> В IV квартале ситуация на рынке может кардинально поменяться, и это приведет к изменению наполнения наших автосалонов», — пояснил Бахтиаров.

Помимо возвращения японских и корейских автомобилей возможно расширение поставок машин из КНР. Это может произойти, если США усилят торговое противостояние с Пекином, и ему станут неважны угрозы вторичных или прямых санкций. В таком случае китайские марки BYD, Lixiang, Zeekr и другие, которые боялись приходить в РФ из опасения вторичных санкций, начнут поставлять свою продукцию в Россию.

Опрошенные агентством «Автостат» эксперты посоветовали россиянам не тянуть с покупкой автомобиля, так как зимне-весенний сезон является идеальным временем для приобретения машины. По словам главы агентства Сергея Целикова, рост цен на новые автомобили в России в 2025 году никуда не денется. К началу июля машины в дилерских центрах подорожают как минимум на десять процентов. «Если пришло время для смены автомобиля на новый, то текущий зимне-весенний сезон подходит идеально», — резюмировал он.

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