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09:53, 12 февраля 2025Экономика

Россиянам назвали идеальное время для покупки автомобиля

«Автостат»: Зимне-весенний сезон — идеальное время для покупки машины
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россиянам не следует тянуть с покупкой автомобиля, зимне-весенний сезон является идеальным временем для приобретения машины. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Глава аналитического агентства Сергей Целиков предупреждает, что рост цен на новые автомобили в России в 2025 году никуда не денется. К началу июля, спрогнозировал он, машины в дилерских центрах подорожают как минимум на 10 процентов. На этом фоне сейчас, по его мнению, наступило «время покупателя». «Если пришло время для смены автомобиля на новый, то текущий зимне-весенний сезон подходит идеально», — резюмировал он.

Схожее мнение высказал глава департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. В настоящее время, по его словам, покупатели могут сэкономить 100-300 тысяч рублей в зависимости от суммы чека. Дилерские центры сейчас предоставляют скидки и выгодные спецпредложения, которые, скорее всего, продлятся до конца марта. «Сейчас — отличное время, чтобы приобрести машину», — заключил эксперт.

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Впрочем, советы аналитиков россиянам не откладывать покупку машины в долгий ящик могут быть связаны в том числе с серьезными масштабами затоваривания на внутреннем рынке. На этом фоне дилерам сейчас выгодно убеждать граждан поспешить с покупкой авто, чтобы побыстрее избавиться от накопившейся техники на складах.

Ранее Целиков оценил масштабы затоваривания на российском рынке примерно в 500 тысяч машин. При этом подавляющую часть накопленных объемов, по его словам, составили китайские модели (400 тысяч). В то же время источник издания РБК говорил о еще больших масштабах. Он утверждал, что в начале января на складах скопились рекордные 700 тысяч новых машин.

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