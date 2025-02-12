Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:17, 12 февраля 2025Экономика

Россиянам спрогнозировали заметное подорожание машин

Глава «Автостата» Целиков: Рост цен на авто в РФ к июлю составит минимум 10 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Автомобили, завезенные в Россию в начале 2025-го, подорожают как минимум на 10 процентов к началу второго полугодия. Такой прогноз дал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Подобной динамике будут способствовать два ключевых фактора — рекордная ключевая ставка Центробанка (ЦБ), которая в настоящее время находится на уровне в 21 процент годовых, а также очередное повышение утилизационного сбора в начале января. «Все это ведет к росту автомобильной инфляции», — пояснил Целиков.

Материалы по теме:
Россияне пытаются избавиться от ввезенных по параллельному импорту автомобилей: почему машины оказались им не по карману?
Россияне пытаются избавиться от ввезенных по параллельному импорту автомобилей:почему машины оказались им не по карману?
27 марта 2024
Утилизационный сбор на автомобили в России: что это такое, правила, что изменилось в 2025 году
Утилизационный сбор на автомобили в России:что это такое, правила, что изменилось в 2025 году
17 января 2025

В настоящее время дилерские центры пытаются распродавать запасы, сформированные в прошлом году. Автомобили же 2025 года выпуска будут однозначно дороже прошлогодних, утверждает Целиков. Высокая ключевая ставка, добавил он, продолжает оказывать давление как на представителей автобизнеса (удорожание финансирования), так и на рядовых потребителей (повышение стоимости кредитов), резюмировал он.

Ранее Целиков оценил нынешние масштабы затоваривания на российском авторынке примерно в 500 тысяч машин. При этом подавляющая часть (400 тысяч) накопленных запасов, утверждал он, приходится на китайские автомобили, остальную составляют отечественные модели. При этом источник издания РБК говорил о еще больших объемах затоваривания. По его словам, к началу 2025 года на российских складах скопились рекордные 700 тысяч новых машин.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ убили почти всех мужчин в курском селе Николаево-Дарьино. В живых остался только один

      Мужчина выиграл 387 миллионов рублей и едва не потерял их из-за невнимательности

      Самоубийство бывшего мужа Седоковой проверят заново

      Стало известно о мощном прорыве ВС России в Курской области

      Киркорова обвинили в срывах концертов Лолиты

      Huawei нашла способ продавать гаджеты через аптеки

      Овечкин дал совет 20-летнему российскому дебютанту НХЛ

      Врач опровергла четыре популярных заблуждения о питании и здоровье ЖКТ

      Минобороны показало работу САУ «Акация» в зоне СВО

      Российский турист пережил инфаркт в аэропорту Таиланда и впал в кому

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше