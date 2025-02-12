Россиянам спрогнозировали заметное подорожание машин

Глава «Автостата» Целиков: Рост цен на авто в РФ к июлю составит минимум 10 %

Автомобили, завезенные в Россию в начале 2025-го, подорожают как минимум на 10 процентов к началу второго полугодия. Такой прогноз дал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Подобной динамике будут способствовать два ключевых фактора — рекордная ключевая ставка Центробанка (ЦБ), которая в настоящее время находится на уровне в 21 процент годовых, а также очередное повышение утилизационного сбора в начале января. «Все это ведет к росту автомобильной инфляции», — пояснил Целиков.

В настоящее время дилерские центры пытаются распродавать запасы, сформированные в прошлом году. Автомобили же 2025 года выпуска будут однозначно дороже прошлогодних, утверждает Целиков. Высокая ключевая ставка, добавил он, продолжает оказывать давление как на представителей автобизнеса (удорожание финансирования), так и на рядовых потребителей (повышение стоимости кредитов), резюмировал он.

Ранее Целиков оценил нынешние масштабы затоваривания на российском авторынке примерно в 500 тысяч машин. При этом подавляющая часть (400 тысяч) накопленных запасов, утверждал он, приходится на китайские автомобили, остальную составляют отечественные модели. При этом источник издания РБК говорил о еще больших объемах затоваривания. По его словам, к началу 2025 года на российских складах скопились рекордные 700 тысяч новых машин.