Названы возможные сроки возвращения McDonald's в Россию

Политолог Сипров допустил возвращение McDonald's в Россию до конца 2025 года

В свете геополитических изменений западные бренды могут вернуться на российский рынок, считает политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров. Он назвал возможные сроки возвращения иностранных бизнесов в РФ в беседе с aif.ru.

По словам эксперта, этот процесс будет растянут по времени, а самым важным фактором станет степень лояльности США тех государств, где находятся штаб-квартиры западных компаний. «Проще говоря, первыми вернутся американские бизнесы и бренды, такие как PepsiCo, Coca-Cola, Apple, Microsoft, Cisco, Johnson & Johnson, Nike, а возможно, Ford, нефтесервисные компании и зерновые трейдеры», — объяснил он.

Сипров добавил, что в Соединенных Штатах уже сформирован список российских банков, которые в первоочередном порядке подключат к SWIFT, а значит, вновь начнут работать платежные системы Visa и MasterCard. «Возможно, к концу года в России снова появятся вывески McDonald's», — допустил политолог.

Ранее вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко восхитился аналогами McDonald's и KFC, посетив московский торговый центр «Авиапарк». Кроме того, он обратил внимание, что Burger King продолжает свой бизнес и не покинул российский рынок.