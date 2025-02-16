Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:52, 16 февраля 2025Экономика

Названы возможные сроки возвращения McDonald's в Россию

Политолог Сипров допустил возвращение McDonald's в Россию до конца 2025 года
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В свете геополитических изменений западные бренды могут вернуться на российский рынок, считает политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров. Он назвал возможные сроки возвращения иностранных бизнесов в РФ в беседе с aif.ru.

По словам эксперта, этот процесс будет растянут по времени, а самым важным фактором станет степень лояльности США тех государств, где находятся штаб-квартиры западных компаний. «Проще говоря, первыми вернутся американские бизнесы и бренды, такие как PepsiCo, Coca-Cola, Apple, Microsoft, Cisco, Johnson & Johnson, Nike, а возможно, Ford, нефтесервисные компании и зерновые трейдеры», — объяснил он.

Сипров добавил, что в Соединенных Штатах уже сформирован список российских банков, которые в первоочередном порядке подключат к SWIFT, а значит, вновь начнут работать платежные системы Visa и MasterCard. «Возможно, к концу года в России снова появятся вывески McDonald's», — допустил политолог.

Ранее вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко восхитился аналогами McDonald's и KFC, посетив московский торговый центр «Авиапарк». Кроме того, он обратил внимание, что Burger King продолжает свой бизнес и не покинул российский рынок.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Такер Карлсон расхохотался во время беседы с Орбаном о «Северных потоках». Что его рассмешило?

      Названы возможные сроки возвращения McDonald's в Россию

      Рубио рассказал об ожиданиях от России по Украине

      Гол Чалова пяткой помог ПАОКу победить в матче чемпионата Греции

      В МИД рассказали о насмехающихся над Зеленским западными СМИ

      Зеленский прилетел в ОАЭ

      Зеленский запутался в цифрах о потерях в ВСУ

      Американская активистка потребовала от Маска публично признать их общего ребенка

      Депутат назвал Каллас «позором западной дипломатии» из-за слов о россиянах

      Постояльцы московского хостела пожаловались на кишечную инфекцию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше