Вице-спикер парламента Словакии Данко восхитился аналогами McDonald's и KFC

Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко восхитился аналогами McDonald's и KFC, посетив московский торговый центр «Авиапарк». Соответствующий репортаж политик опубликовал на своем канале в Telegram.

«Несмотря на санкции, западные компании продолжили продавать быстрое питание в России. Убедитесь сами», — сказал политик.

В частности, Данко указал на два ресторана «Вкусно — и точка» и Rostic's, подчеркнув, что они заменили две ушедшие из России сети. Кроме того, он обратил внимание, что Burger King продолжает свой бизнес и не покинул российский рынок.

Ранее Данко записал репортаж в московском супермаркете, оставшись в потрясенном состоянии. В частности, вице-спикер парламента посетил магазин «Ашан» в московском торговом центре «Авиапарк». Так как сеть магазинов принадлежит французским бизнесменам, он отметил, что «французы знают, что делают», указав на успешность их предприятия. Наибольшее внимание Данко уделил молочному отделу, а также осмотрел овощи, колбасы, газировки и выпечку.