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12:19, 14 января 2025Мир

Политик одной западной страны посетил супермаркет в Москве и был потрясен

Вице-спикер парламента Словакии Данко записал репортаж в московском супермаркете
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Андрей Данко

Андрей Данко. Фото: Александр Щербак / ТАСС

Вице-спикер парламента Словакии и лидер Словацкой национальной партии Андрей Данко записал репортаж в московском супермаркете, оставшись в потрясенном состоянии. Соответствующее видео политик разместил в своем аккаунте в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Любимые мои, тут, наверное, 6 метров полок! Смотрите, тут, не знаю, 50 видов масла (...) А здесь, наверное, наибольший выбор творожков, который видел в своей жизни», — восхитился политик.

В частности, Данко посетил магазин «Ашан», в московском торговом центре «Авиапарк». Так как сеть магазинов принадлежит французским бизнесменам, он отметил, «французы знают, что делают», указав на успешность их дел. Наибольшее внимание Данко уделил молочному отделу, а также посмотрел овощи, колбасы, газировки и выпечку. Свое видео он резюмировал словами о том, что потребительская корзина россиян не отличается от западной.

Ранее стало известно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского для переговоров о транзите газа, чтобы урегулировать возникший спор между государствами. При этом ранее глава словацкого правительства сам приглашал украинского коллегу в Братиславу, чтобы обсудить энергетический вопрос.

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