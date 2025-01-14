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12:21, 14 января 2025Мир

В Словакии раскрыли ответ Фицо на предложение посетить Киев

Премьер Словакии Фицо не поедет в Киев для обсуждения транзита газа с Зеленским
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Sputnik / Artyom Geodakyan / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского для переговоров о транзите газа, чтобы урегулировать возникший спор между государствами. Об этом заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, передает ТАСС.

«Вчера председатель правительства Фицо опубликовал открытое письмо для Зеленского с приглашением его на переговоры. Украинский лидер ответил, что надо приехать в пятницу, 17 января, в Киев. Это невозможно. Я думаю, что этого точно не будет», — отметил словацкий политик.

Ранее Фицо пригласил Зеленского на переговоры о транзите газа, а президент Украины в ответ предложил ему обсудить спор между двумя странами 17 января.

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