В Словакии раскрыли ответ Фицо на предложение посетить Киев

Премьер Словакии Фицо не поедет в Киев для обсуждения транзита газа с Зеленским

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского для переговоров о транзите газа, чтобы урегулировать возникший спор между государствами. Об этом заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, передает ТАСС.

«Вчера председатель правительства Фицо опубликовал открытое письмо для Зеленского с приглашением его на переговоры. Украинский лидер ответил, что надо приехать в пятницу, 17 января, в Киев. Это невозможно. Я думаю, что этого точно не будет», — отметил словацкий политик.

Ранее Фицо пригласил Зеленского на переговоры о транзите газа, а президент Украины в ответ предложил ему обсудить спор между двумя странами 17 января.