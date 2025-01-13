Зеленский ответил на предложение Фицо встретиться у границы

Зеленский позвал Фицо в Киев в ответ на предложение о встрече у границы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский позвал премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Киев в ответ на предложение встретиться у границы двух стран. Сообщение политик опубликовал в соцсети X.

«Окей. Приезжай в Киев в пятницу», — высказался Зеленский.

Зеленский ответил на предложение Фицо встретиться для переговоров о транзите газа, чтобы урегулировать возникший спор между двумя государствами. Словацкий премьер предложил провести встречу неподалеку от границы Украины и Словакии.

Ранее Фицо заявил о возможности обойтись без Украины в вопросе поставок российского газа в Европу. При этом словацкий премьер не стал уточнять, о каком именно альтернативном маршруте поставок российского газа идет речь.