В Словакии заявили о возможности обойтись без Украины в вопросе поставок газа

Премьер-министр Словакии Фицо: «Газпром» пообещал поставить газ в обход Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности обойтись без Украины в вопросе поставок российского газа в Европу. Слова главы правительства республики приводит РИА Новости.

Руководитель кабмина отметил, что подобное обещание дали представители российского энергохолдинга «Газпром». «Газпром» сказал, что поставит этот газ в Словакию другим способом (в обход территории Украины — прим. «Ленты.ру»)», — пояснил Фицо в ходе выступления заседании парламентского комитета по европейским делам. При этом словацкий премьер не стал уточнять, о каком именно альтернативном маршруте поставок российского газа идет речь.

Он добавил, что местная энергетическая компания SPP заранее подготовилась к нынешнему отопительному сезону и заблаговременно заполнила собственные подземные хранилища. В результате у Словакии появилась своего рода подушка безопасности на случай экстренных ситуаций. «Мы не будем из них брать газ, сколько это будет возможно», — резюмировал Фицо.

Ранее премьер-министр Словакии поставил Киеву ультиматум из-за остановки транзита российского топлива через газотранспортную систему (ГТС) Украины. Он пригрозил заблокировать решение властей Евросоюза (ЕС) о предоставлении кредита на общую сумму в 50 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от замороженных в западных странах российских активов. На решение газового вопроса Фицо дал властям Украины три недели. Если в отведенные сроки проблема не разрешится, «Словакия заблокирует финансовую помощь Украине без проблем», заключил Фицо.