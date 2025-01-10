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13:39, 10 января 2025Экономика

В Европе поставили Украине ультиматум из-за остановки транзита российского газа

Премьер Словакии Фицо пригрозил перекрыть финансовую помощь Украине на $50 млрд
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Ton Molina / Globallookpress.com

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил заблокировать финансовую помощь Киеву из-за остановки транзита российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины. Его слова приводит РИА Новости.

Соответствующий ультиматум глава кабмина Словакии поставил в ходе выступления на заседании парламентского комитета по европейским делам. Если газовый вопрос не будет решен в обозримом будущем, подчеркнул премьер, Братислава будет готова «наложить вето на решение Европейского союза послать еще 50 миллиардов евро на Украину».

На решение проблемы с транзитом российского газа через ГТС Украины Фицо выделил три недели. Если в отведенные сроки проблему не удастся разрешить, «Словакия заблокирую финансовую помощь Украине без проблем», резюмировал Фицо.

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Транзит российского газа через территорию Украины был остановлен 1 января 2025 года, после истечения срока долгосрочного контракта. Власти республики неоднократно подчеркивали, что не заинтересованы в дальнейших поставках топлива «Газпрома» через местную ГТС. Президент Украины Владимир Зеленский, в частности, заявлял, что в этой теме «поставлена точка».

В конце 2024 года ряд энергокомпаний Центральной Европы подписали декларацию, в которой призвали власти Евросоюза (ЕС) сохранить транзит российского газа через территорию Украины в 2025 году. Соответствующее обращение к главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен подписали словацкая SPP, оператор газовой сети Eustream AS, венгерские энергокомпании MOL Uzbek Oil and Gas и MVM. Кроме того, декларацию одобрили торговые ассоциации и крупные промышленные клиенты из Венгрии, Австрии, Италии и Словакии. В документе отмечалось, что потери одной только Словакии от приостановки транзита газа составят 220 миллионов евро. Однако в ЕК в ответ заявили, что не видят острой необходимости в продлении контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом».

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