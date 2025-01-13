Премьер Словакии пригласил Зеленского на переговоры

Премьер Словакии Фицо пригласил Зеленского на переговоры по транзиту газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригласил президента Украины Владимира Зеленского на переговоры по транзиту газа, чтобы урегулировать возникший спор между двумя государствами. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Такая встреча создаст хорошую основу для открытого обсуждения поставок газа в Словакию и другие страны через территорию Украины», — приводит агентство текст письма главы словацкого правительства украинскому лидеру.

Ранее Фицо заявил о возможности обойтись без Украины в вопросе поставок российского газа в Европу. Он добавил, что местная энергетическая компания SPP заранее подготовилась к нынешнему отопительному сезону и заблаговременно заполнила собственные подземные хранилища. Поэтому у Братиславы есть подушка безопасности на случай экстренных ситуаций в сфере энергетики.