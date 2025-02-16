В Госдуме оценили шансы западных брендов вернуться в Россию

Депутат Антропенко: Западным брендам будет не так просто вернуться на рынки РФ

Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко оценил шансы западных брендов одежды вернуться в Россию. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат считает, что им будет не так просто вернуться на российские рынки, поскольку отечественные производители уже хорошо себя зарекомендовали и готовы составить конкуренцию.

«Поэтому, уйдя с рынка, громко хлопнув дверью, чтобы вернуться на него придется серьезно демпинговать», — заключил Антропенко.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что популярные бренды одежды, включая Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqüe, рассматривают возможность возвращения на российский рынок.

