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05:00, 16 февраля 2025Россия

В Госдуме оценили шансы западных брендов вернуться в Россию

Депутат Антропенко: Западным брендам будет не так просто вернуться на рынки РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко оценил шансы западных брендов одежды вернуться в Россию. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат считает, что им будет не так просто вернуться на российские рынки, поскольку отечественные производители уже хорошо себя зарекомендовали и готовы составить конкуренцию.

«Поэтому, уйдя с рынка, громко хлопнув дверью, чтобы вернуться на него придется серьезно демпинговать», — заключил Антропенко.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что популярные бренды одежды, включая Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqüe, рассматривают возможность возвращения на российский рынок.

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