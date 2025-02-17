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08:45, 17 февраля 2025Экономика

В России заговорили о возвращении иностранных компаний

Kokoc Group: В 2025 году в Россию могут вернуться до 350 иностранных компаний
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская платформа для развития бизнеса Kokoc Group предположила, что в 2025 году на отечественный рынок могут вернуться до 350 иностранных компаний, покинувших страну после февраля 2022 года. Об этом со ссылкой на результаты исследования сообщает «Газета.Ru».

Аналитики не объяснили, на чем основаны такие цифры, но рассказали, что ушли или приостановили инвестиции в свой бренд в России 560 компаний, а в четвертом квартале 2024 года вернулись 235 из них. В частности, было объявлено о возвращении корейского автопроизводителя SsangYong уже в первом квартале, хотя подтверждения компании нет.

Компания, оказывающая маркетинговые услуги, объяснила, что с уходом брендом бюджеты в ключевых категориях рухнули в два раза по сравнению с досанкционным периодом. Если иностранные компании вернутся, то инвестиции в рекламу снова вырастут.

Директор по стратегии Kokoc Group Роман Казыханов пояснил, что даже при остановке рекламных активностей продажи больших брендов снижаются куда меньше, чем маленьких. Поэтому компаниям есть, куда возвращаться, и не придется начинать рекламу почти с нуля.

Например, полное доминирование в автоэкспорте китайских моделей не привело к тому, что какая-то из них «заняла тех же позиций в сердцах потребителей, что и традиционные лидеры авторынка». Поэтому если условная Toyota решит вернуться, то она легко нарастит продажи.

По словам Казыханова, покупательская способность в России снижается, а стоимость маркетинговых услуг растет. Таким образом, возвращающимся популярным брендам придется тратить на маркетинг меньше средств в силу того, что их конкурентам будет сложнее.

Аналитики напоминают, что сам по себе уход брендов не был связан с санкциями какой-то из стран. Поэтому даже их гипотетическая отмена, о которой в дискуссии о переговорах российской и американской делегации по поводу завершения конфликта на Украине пока не говорится, не обязательно будет означать возвращение брендов.

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