В России представят флагманскую новинку от южнокорейского автобренда

Флагманский кроссовер KGM Tivoli будет представлен в РФ в январе-марте 2025 года

Городской кроссовер Tivoli от южнокорейского автобренда KGM (бывший Ssang Yong) выйдет на российский рынок в первом квартале 2025 года. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на заявление компании «РЭКС Моторс», являющейся дистрибьютером марки в РФ.

Флагманский кроссовер, отличающийся компактным размером, был назван в честь одноименного города в Италии, расположенном неподалеку от Рима. Впервые этот автомобиль был представлен на глобальном рынке в 2015 году. С тех пор машина трижды подвергалась рестайлингу.

Последняя версия оснащена 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 163 лошадиных сил (л.с.). Мотор новинки работает в паре со шестиступенчатым «автоматом» Aisin. Объем топливного бака модели составляет 50 литров, а его расход — семь литров на 100 километров.

В салоне автомобиля установлен двухзонный климат-контроль, а также подогрев рулевого колеса и передних сидений. Модель также отличают крупный воздухозаборник с алюминиевыми вставками на переднем бампере и задний спойлер. Клиренс составляет 178 миллиметров, а объемные колесные арки позволяют ездить не только в городской, но и труднопроходимой среде с неровными дорогами.

О скором выходе на российский рынок бренда KGM в пресс-службе компании сообщали еще в начале ноября 2024 года. Запуск продаж был запланирован в начале 2025-го. До недавнего времени автомобили этой марки — кроссоверы Torres и Rexton —поставляли в Россию по параллельному импорту. Однако с этого года ввозить машины будут напрямую. В KGM намерены продавать автомобили в РФ как с полным, так и с передним приводом.