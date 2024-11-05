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13:31, 5 ноября 2024Экономика

В России появится новый автобренд из Южной Кореи

Южнокорейский автобренд KGM начнет продажи в России в начале 2025 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: KGM

Автобренд из Южной Кореи KGM (бывший Ssang Yong) начнет реализацию своих автомобилей на российском рынке в начале следующего года. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

В настоящее время автомобили вышеуказанного бренда поставляются в Россию по параллельному импорту. Однако в 2025 году KGM начнет поставлять свои машины в РФ напрямую. Сейчас автомобили KGM проходят необходимую для старта продаж процедуру сертификации.

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Дистрибьютором бренда в России выступит компания «Рэкс Моторс», специализирующаяся на авторынках КНР и Южной Кореи. Уточняется, что в РФ будут продавать машины KGM как с полным, так и с передним приводом. В настоящее время россиянам по параллельному импорту доступны две модели бренда. Речь идет о двух кроссоверах: Torres стоимостью 5 миллионов рублей и Rexton за 5,8 миллиона.

Южнокорейский бренд разбавит засилье китайских автомобилей в России. Так, ранее сразу несколько концернов из КНР объявили о скором выходе на российский рынок. В середине сентября о планах начать продажи в РФ сообщил производитель Soueast. До этого об аналогичном намерении объявили в компании Hozon Auto, занимающейся сборкой электрокаров NETA.

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