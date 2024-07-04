Еще один китайский автобренд начал подготовку к выходу на российский рынок

Вице-глава Hozon Auto Цзян: в ближайшее время на рынок РФ может выйти бренд NETA

В ближайшее время на автомобильном рынке России может появиться еще один китайский бренд электрокаров — NETA, принадлежащий компании Hozon Auto. Сейчас проводится анализ климатических условий в РФ на предмет совместимости с этими транспортными средствами, заявил вице-президент компании-производителя Чжоу Цзян. Его слова приводит газета «Известия».

Он уточнил, что в случае успешных испытаний бренд NETA будет официально представлен на российском рынке. При этом Цзян отметил важность проводимых исследований, так как климатические условия в Китае и России сильно отличаются. В Hozon Auto сейчас анализируют температурный разрыв, чтобы лучше подготовить электрокары к потенциальному выходу на рынок РФ.

Цзян подчеркнул, что ассортимент электрокаров NETA в России может быть «локализованным» и адаптированным под климатические реалии РФ. При этом он не стал раскрывать, о каких именно моделях китайского бренда идет речь. «Уже идет подготовка соответствующих сертификатов», — резюмировал вице-глава Hozon Auto.

После ухода большинства западных производителей электрокаров в России появились ряд брендов из КНР, включая BYD, Voyah и Zeekr. Однако руководство последнего ранее запретило китайским дилерам продавать свои транспортные средства на территории РФ с 30 июня 2024 года. Какие штрафы будут грозить потенциальным нарушителям, в компании раскрывать не стали. Таким образом, в случае успешных климатических испытаний электрокары NETA могут потенциально занять освободившуюся после ухода Zeekr нишу.