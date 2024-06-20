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11:20, 20 июня 2024Экономика

Китайская Zeekr запретила продавать свои электромобили в России

Китайская компания Zeekr запретила продавать свои электромобили в РФ с 30 июня

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Китайская компания Zeekr запретила продавать свои электромобили в России. Соответствующее официальное письмо от производителя получили автодилеры из КНР, которые сотрудничают с российскими компаниями, сообщает портал «АвтоВзгляд».

В документе сообщается, что запрет на реализацию премиальных авто бренда в РФ начнет действовать с 30 июня. Основатель аукциона новых автомобилей CarClick.ru Сергей Пиголкин подтвердил данную информацию и уточнил, что никаких подробностей о возможных штрафах за нарушение запрета или причины подобного решения в рассылке дилерам не сообщались.

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Он спрогнозировал, что компании, у которых есть средства, закупят автомобили на свои склады до указанного срока. «Может, это нужно, чтобы всколыхнуть продажи. За китайцами такое уже наблюдалось», — предположил эксперт. Пиголкин напомнил, что перед выходом обновленного Voyah Free также вводился запрет на поставку машин из Китая, а покупателей предупреждали, что авто превратится в «кирпич». Однако если тогда такая мера была оправдана борьбой с серыми поставками, то сейчас «убирать конкурентов» производителю не нужно — Zeekr официально в России не представлен.

Китайский автопром в 2023 году впервые обогнал американский по объему продаж. Бренды из США реализовали 11,9 миллиона новых автомобилей, а из Китая — 13,4 миллиона, превысив показатели 2022 года на 23 процента. Таким образом, американцы отстали на 1,5 миллиона машин.

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