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16:08, 14 июня 2024Экономика

Китай обогнал США по продажам автомобилей

JATO Dynamics: китайские автопроизводители обошли американских по объемам продаж

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Китайский автопром в 2023 году впервые обогнал американский по объему продаж. К такому выводу пришли аналитики британской компании JATO Dynamics.

Бренды из США реализовали 11,9 миллиона новых автомобилей, а из Китая — 13,4 миллиона, превысив показатели 2022 года на 23 процента. Таким образом, американцы отстали на 1,5 миллиона машин. Китайские производители нарастили присутствие на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии. Также растет спрос на их продукцию в Европе, Австралии, Новой Зеландии и Израиле.

Мировым лидером отрасли стала Япония с результатом 23,6 миллиона автомобилей. Самой продаваемой машиной стал электрокар Tesla Model Y — 1,2 миллиона экземпляров, что на 64 процента больше, чем в 2022 году.

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На пресс-конференции в Пекине в мае 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва заинтересована в присутствии автопроизводителей из Китая на отечественном рынке и настроена на расширение сотрудничества. По словам главы государства, автопром КНР добивается прогресса за счет честной конкуренции.

По данным «Автостата», в конце 2023 года большинство новых автомобилей на рынке России оказались китайскими. Их доля дошла до 61 процента против 37 процентов в 2022 году.

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      Кирилл Луцюк
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