Большинство новых автомобилей в России оказались китайскими

«Автостат»: доля китайских машин среди новых автомобилей в России достигла 61 %

В декабре 2023 года большинство машин на российском рынке новых автомобилей оказалось китайскими. Об этом заявил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

По сравнению с 2022 годом доля автомобилей из КНР выросла почти вдвое, и достигла 61 процента (37 процентов годом ранее). В феврале 2022 года китайские машины занимали лишь дев'ять процентов рынка.

Отечественный автопром в конце 2023 года занимал около трети рынка (30 процентов). Годом ранее доля российских автомобилей составляла 37 процентов. Японские и европейские бренды, которые в декабре 2022-го занимали по семь процентов российского рынка, снизили свою долю до трех процентов. Доля корейских брендов сократилась с 11 до двух процентов, американских — с семи до 0,5 процента.

По данным «Автостата», в 2023 году продажи новых легковушек в России достигли 1,06 миллиона единиц, более чем в полтора раза (на 62 процента) больше, чем в кризисном 2022-м.

Самыми продаваемыми моделями стали Lada Granta (191 074 автомобиля), китайский Haval Jolion (48 980 единиц), Lada Niva (46 850 штук), Lada Vesta (41 296 машин) и китайская Chery Tiggo 7 Pro Max (40 992).

Как показал опрос страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», 28 процентов россиян назвали покупку автомобиля главной среднесрочной финансовой целью на ближайшие пять лет респонденты. Годом ранее о приобретении машины мечтали 23 процента опрошенных.