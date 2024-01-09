Продажи новых легковушек в России выросли в полтора раза

Минпромторг: в 2023 году продажи новых легковушек в России достигли 1,06 млн

По итогам 2023 года в России было продано 1,06 миллиона новых легковых автомобилей, что более чем в полтора раза (на 62 процента) больше, чем в кризисном 2022-м. Такие данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» (ППК, совместное предприятие «Автостата» и системы электронных ПТС) представил Минпромторг, сообщают «Ведомости».

Самой продаваемой моделью стала Lada Granta с результатом 191 074 автомобиля. Далее идут китайский Haval Jolion, у которого 48 980 единиц, и Lada Niva — 46 850 штук. Четвертое место у Lada Vesta (41 296 машин), а замыкает пятерку китайская Chery Tiggo 7 Pro Max (40 992) — единственная модель, выпускаемая не в России.

Продажи легкой коммерческой автотехники увеличились на 35 процентов в годовом выражении, причем продукция ГАЗ в сегменте занимает более половины рынка. Максимальный рост показали грузовые автомобили — в 1,7 раза. Лидером в этой категории остается КамАЗ (пятая часть рынка, 28 237 автомобилей), а далее идут китайские Shacman и FAW.

В общей сложности в стране продано 1,32 миллиона единиц автотехники, почти половина из них произведена в России. Продажи легковых автомобилей оказались лучше, чем ожидали эксперты в середине года, а вот прогнозы на 2024 год очень вариативны.

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов предположил, что результат будет находиться в диапазоне от 900 тысяч до 1,48 миллиона. Основной вопрос заключается в наличии платежеспособного спроса населения и государственной поддержки.

Ранее «АвтоВАЗ» сообщил, что в 2023 году выпустит более 374 тысяч автомобилей Lada. Такое количество (речь только о российских автомобилях) станет рекордом для компании за последние десять лет, однако меньше планировавшихся в начале года 400 тысяч.