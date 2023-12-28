«АвтоВАЗ» заявил о рекордном производстве автомобилей

«АвтоВАЗ»: в 2023 году компания произведет рекордные за 10 лет 374 тысячи Lada

«АвтоВАЗ» заявил о рекордном объеме производства автомобилей. Об этом со ссылкой на итоги годового заседания совета директоров компании сообщает Минпромторг.

«Несмотря на негативные последствия внешнего санкционного давления, "АвтоВАЗ" обеспечил непрерывность производства новых автомобилей и по итогам года выпустит более 374 тысяч Lada. Для российского бренда этот объем является рекордным за последние десять лет», — заявили представители концерна.

По словам главы автопроизводителя Максима Соколова, 2023 год стал одним из самых сложных за всю историю концерна. Однако, несмотря на все вызовы, «АвтоВАЗ» сохранит лидерские позиции на рынке и в автомобильной отрасли, добавил он. Производственный план на 2024 год предполагает увеличение выпуска автомобилей до 500 тысяч единиц, а инвестиционная программа превысит 40 миллиардов рублей, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Ранее Соколов объяснил, что с февраля 2022 года по конец 2023 года цены на автомобили Lada в среднем выросли на 40 процентов. Причиной стал уход европейских, американских и южнокорейских производителей, который привел к дефициту компонентов, пояснил он. По словам Мантурова, российские автомобили могут подешеветь, если снизятся ключевая ставка и затраты на логистику.