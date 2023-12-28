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19:36, 28 декабря 2023Экономика

«АвтоВАЗ» заявил о рекордном производстве автомобилей

«АвтоВАЗ»: в 2023 году компания произведет рекордные за 10 лет 374 тысячи Lada

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

«АвтоВАЗ» заявил о рекордном объеме производства автомобилей. Об этом со ссылкой на итоги годового заседания совета директоров компании сообщает Минпромторг.

«Несмотря на негативные последствия внешнего санкционного давления, "АвтоВАЗ" обеспечил непрерывность производства новых автомобилей и по итогам года выпустит более 374 тысяч Lada. Для российского бренда этот объем является рекордным за последние десять лет», — заявили представители концерна.

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По словам главы автопроизводителя Максима Соколова, 2023 год стал одним из самых сложных за всю историю концерна. Однако, несмотря на все вызовы, «АвтоВАЗ» сохранит лидерские позиции на рынке и в автомобильной отрасли, добавил он. Производственный план на 2024 год предполагает увеличение выпуска автомобилей до 500 тысяч единиц, а инвестиционная программа превысит 40 миллиардов рублей, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Ранее Соколов объяснил, что с февраля 2022 года по конец 2023 года цены на автомобили Lada в среднем выросли на 40 процентов. Причиной стал уход европейских, американских и южнокорейских производителей, который привел к дефициту компонентов, пояснил он. По словам Мантурова, российские автомобили могут подешеветь, если снизятся ключевая ставка и затраты на логистику.

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      Вячеслав Агапов
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