Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
08:39, 25 декабря 2023Экономика

Мантуров назвал условия для удешевления российских автомобилей

Мантуров: авто из России подешевеют при снижении ставки и затрат на логистику

Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости

Российские автомобили могут подешеветь при снижении ключевой ставки и затрат на логистику. Об этом РИА Новости рассказал вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он указал, что продукция «АвтоВАЗа» в последнее время выросла в цене примерно на 11 процентов из-за из-за усложненной логистики, курсовой разницы и стоимости заемных средств. Например, отправка Lada Vesta автовозом стоит 40 тысяч рублей, а маржинальность авто для завода — около 50 тысяч рублей.

15 декабря глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал, что цены на автомобили Lada в среднем выросли на 40 процентов в период с февраля 2022 года по конец 2023 года, а не за год. Ранее президент России Владимир Путин признал, что подорожание российских автомобилей выглядит существенным, хотя и понятно, почему оно случилось — уход европейских, американских и южнокорейских производителей привел к дефициту компонентов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      МИД Ирана выразил протест Москве. Тегеран не устроила позиция России по трем спорным островам в Персидском заливе

      Россиянин попытался зарубить жену топором во время ссоры

      Набиуллина рассказала об «экзотичной» льготной ипотеке

      В ЛНР сообщили об отражении более сотни атак ВСУ за неделю

      Минсельхоз подтвердил сроки снижения цен на яйца

      Набиуллина отреагировала на статус «разрушитель года»

      Победительница популярного шоу на ТНТ назвала самое сложное испытание на проекте

      Большинство топ-менеджеров в России собралось увольняться

      В Петербурге четыре человека избили курьера и распылили перцовый газ

      Мантуров назвал условия для удешевления российских автомобилей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости