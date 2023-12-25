Мантуров назвал условия для удешевления российских автомобилей

Мантуров: авто из России подешевеют при снижении ставки и затрат на логистику

Российские автомобили могут подешеветь при снижении ключевой ставки и затрат на логистику. Об этом РИА Новости рассказал вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он указал, что продукция «АвтоВАЗа» в последнее время выросла в цене примерно на 11 процентов из-за из-за усложненной логистики, курсовой разницы и стоимости заемных средств. Например, отправка Lada Vesta автовозом стоит 40 тысяч рублей, а маржинальность авто для завода — около 50 тысяч рублей.

15 декабря глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал, что цены на автомобили Lada в среднем выросли на 40 процентов в период с февраля 2022 года по конец 2023 года, а не за год. Ранее президент России Владимир Путин признал, что подорожание российских автомобилей выглядит существенным, хотя и понятно, почему оно случилось — уход европейских, американских и южнокорейских производителей привел к дефициту компонентов.