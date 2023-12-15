«АвтоВАЗ» рассказал о росте цен с февраля 2022 года

Глава «АвтоВАЗа» Соколов заявил о росте цен на Lada на 40 % с февраля 2022 года

Цены на автомобили Lada в среднем выросли на 40 процентов в период с февраля 2022 года по конец 2023 года, а не за год. Об этом, комментируя слова президента России Владимира Путина, заявил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, передает «Интерфакс».

Ранее глава государства признал, что подорожание российских автомобилей выглядит существенным, хотя и понятно, почему оно случилось. Уход европейских, американских и южнокорейских производителей привел к дефициту компонентов.

Соколов напомнил, что половина от 20 процентного роста пришлась на первые месяцы после начала боевых действий на Украине. Тогда «АвтоВАЗом» управлял концерн Renault, а после передачи предприятия в собственность НАМИ цены до конца года выросли только на 4 процента.

Средневзвешенный рост цен по итогам 2023 года составит около 11 процентов, что выше инфляции, но все-таки не 40 процентов. Что касается доступности автомобилей для потребителя, то этот вопрос, заметил президент «АвтоВАЗа», зависит от мер государственной поддержки спроса.

«В какие-то периоды, когда эта поддержка была в формате субсидирования лизинга, проектов автокредитования, мы видели фиксацию или снижение цен», — напомнил Соколов.

Ранее он указывал, что продажи автомобилей Lada c автоматической коробкой передач начнутся в марте 2024 года. Кто станет производителем, не уточняется, однако в июне глава «АвтоВАЗа» рассказывал, что на новые Lada будут устанавливать вариатор китайского производства.