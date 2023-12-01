«АвтоВАЗ» назвал сроки начала продаж Lada с автоматической коробкой

Максим Соколов: продажи Lada с автоматической коробкой начнутся в марте 2024-го

Продажи автомобилей Lada c автоматической коробкой переключения передач начнутся в марте 2024 года. Сроки назвал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, его цитирует ТАСС.

«Это произойдет в самом начале 2024 года, в первом квартале. В нашей дилерской сети эти автомобили появятся, наверное, уже в марте», — пояснил представитель компании.

В начале июня Соколов говорил, что в новые Lada будут устанавливать вариатор китайского производства. Однако сейчас топ-менеджер не стал раскрывать подробности о модели коробки передач и о том, кто будет поставщиком этих комплектующих.

Сейчас «АвтоВАЗ» продает Lada Vesta с механической коробкой передач в двух модификациях — с восьми- и шестнадцатиклапанным двигателем. Их мощность составляет 90 и 106 лошадиных сил. Минимальная стоимость автомобиля с кузовом седан составляет 1,24 миллиона рублей, а в кузове универсал — 1,33 миллиона. Недавно производитель вернул популярную опцию подогрева руля, и этим объяснил возросшую максимальную цену на машины бренда.

В ноябре компания признала, что не сумеет выполнить производственный план по итогам года. По его словам, проблемы возникли из-за повторного сбоя с поставками деталей в 2023 году — отставание составит до 10 процентов.