«АвтоВАЗ» объяснил повышение цен на Lada Vesta

«АвтоВАЗ» объяснил повышение предельной цены на Lada Vesta подогревом руля

Причиной роста предельной цены на автомобили семейства Lada Vesta стало добавление популярной опции подогрева руля. Об этом со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа» сообщает РИА Новости.

Представитель автопроизводителя объяснил, что сообщения о росте цен на весь модельный ряд некорректны. Речь идет только о добавлении одной опции в верхней комплектации Enjoy и Techno, что и повышает стоимость моделей на эту сумму.

Ранее руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев рассказал, что с начала года цены на автомобили в России выросли на 8-18 процентов. При этом меньше всего инфляция коснулась моделей Lada, хотя они тоже зависят от иностранных комплектующих.

В ноябре глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил, что компания, скорее всего, не сумеет выполнить производственный план по итогам года, отставание составит до 10 процентов. По его словам, проблемы возникли из-за повторного сбоя с поставками деталей в 2023 году.