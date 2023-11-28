Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:38, 28 ноября 2023Экономика

«АвтоВАЗ» объяснил повышение цен на Lada Vesta

«АвтоВАЗ» объяснил повышение предельной цены на Lada Vesta подогревом руля

Фото: Иван Буранов / Коммерсантъ

Причиной роста предельной цены на автомобили семейства Lada Vesta стало добавление популярной опции подогрева руля. Об этом со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа» сообщает РИА Новости.

Представитель автопроизводителя объяснил, что сообщения о росте цен на весь модельный ряд некорректны. Речь идет только о добавлении одной опции в верхней комплектации Enjoy и Techno, что и повышает стоимость моделей на эту сумму.

Ранее руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев рассказал, что с начала года цены на автомобили в России выросли на 8-18 процентов. При этом меньше всего инфляция коснулась моделей Lada, хотя они тоже зависят от иностранных комплектующих.

Материалы по теме:
Россию захватили китайские автомобили. Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
Россию захватили китайские автомобили.Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
17 июля 2023
Утилизационный сбор на автомобили в России: что это такое, правила, что изменилось в 2023 году
Утилизационный сбор на автомобили в России:что это такое, правила, что изменилось в 2023 году
14 ноября 2023

В ноябре глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил, что компания, скорее всего, не сумеет выполнить производственный план по итогам года, отставание составит до 10 процентов. По его словам, проблемы возникли из-за повторного сбоя с поставками деталей в 2023 году.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине отравили жену главы разведки. Он признавал, что Киев стоит за терактами против известных россиян

      В Армении допустили скорое заключение мирного соглашения с Азербайджаном

      Назван способ просто так получить 1000 рублей

      Успех iPhone 15 относительно других смартфонов Apple оценили

      В Европе предложили снять санкции с одного вида российских товаров

      Филипп Киркоров раскрыл секрет стройности

      Движение машин по Крымскому мосту возобновили

      67-летний отец Ивана Урганта женился

      Гинеколог посоветовала упражнение для улучшения интимной жизни женщин

      Стало известно о режиме работы российских аэропортов в условиях непогоды

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости