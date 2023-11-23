В России оценили рост цен на машины

«Автомаркетолог»: цены на автомобили в 2023 году в России выросли от 8 до 18 %

Автомобили в России в 2023 году подорожали от 8 до 18 процентов в зависимости от бренда и модели. Рост цен в интервью с НСН оценил руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

По словам эксперта, в 2023 году большую часть рынка занял китайский автопром. Из миллиона проданных машин порядка 51-52 процентов представляют бренды из КНР. Поставленные по параллельному импорту машины заняли 11 процентов рынка, прочую долю продаж обеспечили отечественные марки (Lada, УАЗ и «Москвич»).

«Цены в этом году росли не так, как в прошлом. Меньше всего мы увидели повышение цен у "АвтоВАЗа", хотя оно тоже было, так как он зависит от импортных составляющих. Если брать китайцев, то Haval поднимал цену меньше остальных, но это связано с наличием производства внутри страны, с попаданием под программу субсидий», — объяснил Мосеев.

Также руководитель «Автомаркетолога» заявил, что продать в 2024 году в России 1,8 миллиона автомобилей, как это планируют производители, «очевидно невозможно». При оптимистичном сценарии объемы реализации составят 1,2-1,3 миллиона машин — при условии, что ключевая ставка в 15 процентов не продержится долго. В противном случае дорогие автокредиты будут давить на рынок. Кроме того, на продажи будет влиять и курс национальной валюты, добавил Мосеев.

Автомобильный эксперт Владимир Беспалов призвал россиян не ждать снижения цен на автомобили в 2024 году. По словам аналитика, замедлению роста цен на автомобили не способствовало даже укрепление рубля к доллару. С другой стороны, на их стоимость повлияли рост утилизационного сбора и резкое повышение ключевой ставки Центробанка (ЦБ) в конце октября — с 13 до 15 процентов годовых.