Россиян призвали не ждать снижения цен на автомобили

Аналитик Беспалов: предпосылок для снижения цен на машины в России нет

В настоящее время предпосылок для снижения цен на новые автомобили на российском рынке нет. Стоимость машин с большой долей вероятности продолжит расти в 2024 году из-за увеличения издержек производителей и дилерских центров, заявил автомобильный эксперт Владимир Беспалов. Его слова приводит «Коммерсантъ».

По словам аналитика, замедлению роста цен на автомобили не способствовало даже укрепление рубля к доллару. На динамику увеличения стоимости машин также оказали влияние рост утилизационного сбора и резкое повышение ключевой ставки Центробанка (ЦБ) в конце октября — с 13 до 15 процентов годовых.

На этом фоне эксперт спрогнозировал суммарный объем продаж автомобилей в России по итогам 2023 года на уровне в 1-1,05 миллиона машин. Незначительному увеличению будет способствовать традиционный декабрьский ажиотаж среди покупателей. Ближе к концу года клиенты обычно пытаются успеть купить автомобиль по старой цене, заключил Беспалов.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин призывал россиян не откладывать покупку автомобиля и не рассчитывать на снижение цен. Аналитик уточнил, что в начале 2023 года от падения курса рубля пострадали покупатели импортных товаров, к которым относятся и автомобили, ввозимые в Россию по параллельному импорту. На фоне сложившейся ситуации стали дорожать и подержанные машины, а новые транспортные средства, по его словам, «оказались для многих непозволительной роскошью».