Россиян призвали не откладывать покупку автомобиля

Автоэксперт Сажин рекомендовал покупать машины и не рассчитывать на снижение цен

Автомобиль, как и жилье, стоит приобретать при наличии потребности и необходимых для покупки средств, а пытаться сыграть на колебаниях курсов, ожидая что «что-то подешевеет» не нужно, высказался в беседе с «Общественной службы новостей» (ОСН) автоэксперт Владимир Сажин.

«Но при этом надо раскладывать покупку так, чтобы не остаться без штанов», — объяснил специалист. Он посоветовал не переоценивать свои возможности, в том числе, планируя обслуживание приобретаемой машины.

Говоря о ситуации на авторынке, Сажин напомнил, что от падения курса рубля пострадали покупатели импортных товаров, к которым относятся и автомобили, ввозимые в Россию по параллельному импорту. На фоне сложившейся ситуации стали дорожать и подержанные машины, поскольку новые, по его словам, «становятся для многих непозволительной роскошью».

Ранее стало известно, что в ноябре УАЗ начал брать с покупателей 50 тысяч рублей за доставку машин до автосалонов. Производитель назвал это частичной компенсацией расходов на отгрузку, подорожавшую с начала года более чем вдвое.