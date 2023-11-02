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12:27, 2 ноября 2023Экономика

Россиян призвали не откладывать покупку автомобиля

Автоэксперт Сажин рекомендовал покупать машины и не рассчитывать на снижение цен

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Автомобиль, как и жилье, стоит приобретать при наличии потребности и необходимых для покупки средств, а пытаться сыграть на колебаниях курсов, ожидая что «что-то подешевеет» не нужно, высказался в беседе с «Общественной службы новостей» (ОСН) автоэксперт Владимир Сажин.

«Но при этом надо раскладывать покупку так, чтобы не остаться без штанов», — объяснил специалист. Он посоветовал не переоценивать свои возможности, в том числе, планируя обслуживание приобретаемой машины.

Говоря о ситуации на авторынке, Сажин напомнил, что от падения курса рубля пострадали покупатели импортных товаров, к которым относятся и автомобили, ввозимые в Россию по параллельному импорту. На фоне сложившейся ситуации стали дорожать и подержанные машины, поскольку новые, по его словам, «становятся для многих непозволительной роскошью».

Ранее стало известно, что в ноябре УАЗ начал брать с покупателей 50 тысяч рублей за доставку машин до автосалонов. Производитель назвал это частичной компенсацией расходов на отгрузку, подорожавшую с начала года более чем вдвое.

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      Дмитрий Воронин
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