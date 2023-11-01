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18:52, 1 ноября 2023Экономика

УАЗ начал брать с покупателей плату за доставку машин до автосалонов

УАЗ запустил онлайн-продажи машин и ввел плату за их доставку дилерам

Фото: Светлана Денисова / ТАСС

С покупателей начали брать 50 тысяч рублей за доставку до автосалонов автомобилей УАЗ, приобретаемых по заводским ценам, сообщил Autonews.ru производитель.

«С 1 ноября компания вынуждена ввести частичную компенсацию стоимости доставки автомобилей до дилерских центров», — отметили в УАЗ.

Альтернативой такому механизму, запущенному на фоне неконтролируемого роста стоимости доставки готовых машин (более чем вдвое с начала 2023 года), назвали их покупку онлайн. Дистанционно предлагают выбрать авто нужных модификации, комплектации и цвета. Отмечается, что к выдаче в Ульяновске они будут готовы через 3-6 месяцев с момента размещения заказа и приобретения по рекомендованной розничной цене.

Ранее продавать свои машины в обход дилеров со скидкой в 40 тысяч рублей начал и «АвтоВАЗ». Выдают автомобили в одном из трех дилерских центров в Тольятти. Запуск такой программы предваряли сообщения местных СМИ о скоплении тысяч машин, которые концерн не может отгрузить дилерам на фоне нехватки водителей автовозов и самого грузового транспорта.

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      Дмитрий Воронин
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