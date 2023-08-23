Нехватку новых Lada у автодилеров объяснили

«Самарское обозрение»: недопоставки Lada дилерам связаны с нехваткой автовозов

На производственных площадках «АвтоВАЗа» скопились тысячи машин — концерн не может отгрузить их дилерам на фоне логистических проблем. Об этом пишет «Самарское обозрение».

По данным журналистов, сложившаяся ситуация объясняется дефицитом водителей автовозов и самого грузового транспорта. Дилерам тем временем предлагают самим вывозить машины, зависшие на предприятии.

Как пишет издание, еще в начале 2023 года «АвтоВАЗ» признавал проблемы «по тягачам и по персоналу». Недостаток водителей подтверждают также профильные ассоциации и компании-перевозчики. По этой причине сейчас простаивают по разным данным от 10 до 18 процентов транспортных средств в отрасли.

Эксперты не видят выхода из ситуации за счет направления поставок по железным дорогам из-за высоких тарифов и отсутствия свободных вагонов-автовозов. В целом на рынке не ожидают прорыва в этом направлении в ближайшие несколько месяцев. Официальный представитель «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский подтвердил журналистам наличие проблем, отметив, что они решаются совместно с логистическими партнерами.

По данным на начало августа, в столичных автосалонах не обнаружилось возможности приобрести Lada Vesta в кузове универсал, в Ижевске же не оказалось в продаже и Lada Granta в базовой версии Classic. На нехватку машин этой модели жаловались и сами дилеры.