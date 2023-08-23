Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:24, 23 августа 2023Экономика

Нехватку новых Lada у автодилеров объяснили

«Самарское обозрение»: недопоставки Lada дилерам связаны с нехваткой автовозов

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

На производственных площадках «АвтоВАЗа» скопились тысячи машин — концерн не может отгрузить их дилерам на фоне логистических проблем. Об этом пишет «Самарское обозрение».

По данным журналистов, сложившаяся ситуация объясняется дефицитом водителей автовозов и самого грузового транспорта. Дилерам тем временем предлагают самим вывозить машины, зависшие на предприятии.

Как пишет издание, еще в начале 2023 года «АвтоВАЗ» признавал проблемы «по тягачам и по персоналу». Недостаток водителей подтверждают также профильные ассоциации и компании-перевозчики. По этой причине сейчас простаивают по разным данным от 10 до 18 процентов транспортных средств в отрасли.

Эксперты не видят выхода из ситуации за счет направления поставок по железным дорогам из-за высоких тарифов и отсутствия свободных вагонов-автовозов. В целом на рынке не ожидают прорыва в этом направлении в ближайшие несколько месяцев. Официальный представитель «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский подтвердил журналистам наличие проблем, отметив, что они решаются совместно с логистическими партнерами.

По данным на начало августа, в столичных автосалонах не обнаружилось возможности приобрести Lada Vesta в кузове универсал, в Ижевске же не оказалось в продаже и Lada Granta в базовой версии Classic. На нехватку машин этой модели жаловались и сами дилеры.

Что думаешь? Оцени!
    Дмитрий Воронин
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине объяснили цель ударов дронов по Москве

    В СПЧ увидели религиозную ненависть в избиении россиянки мигрантом из-за шорт

    Названы самые трудные для уборки элементы интерьера

    Нехватку новых Lada у автодилеров объяснили

    В БРИКС одобрили документ о расширении организации

    Россиянкам назвали портящие женский образ сочетания цветов в одежде

    Участница популярного реалити-шоу на ТНТ рассказала о не попавших в эфир сценах

    Новые iPhone начнут продавать с большой скидкой

    Сироте из российского региона выдали затопленную квартиру

    Аномальная жара ударила по крупному производителю вина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости