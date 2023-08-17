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13:18, 17 августа 2023Экономика

Автодилеры пожаловались на нехватку популярных моделей Lada

Autonews: дилеры пожаловались на дефицит базовых версий седанов Lada Granta

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Московские автомобильные салоны пожаловались на дефицит базовых версий седанов Lada Granta. Об этом со ссылкой на менеджеров салонов сообщает Autonews.

Дилерские центры объясняют нехватку автомобилей высоким спросом и некими проблемами с поставщиком. В результате в некоторых салонах забронированы все имеющиеся модели в базовой комплектации, а имеющиеся машины в комплектации Classic с кондиционером и дополнительным оборудованием предлагают купить в полтора раза дороже, чем рекомендует производитель (1,015 миллиона против 736 тысяч рублей). Часть дилеров оформляет предзаказы на машины, но ждать их придется в течение двух месяцев.

Представитель «АвтоВАЗа» опровергает жалобы партнеров на отсутствие автомобилей. По его словам, наличие машин отличается от салона к салону, но дефицитом это назвать нельзя. Сейчас складской запас автомобилей Granta на каждого дилера составляет до 20 штук, при этом компания наращивает объемы производства, выпуская до 54 Lada Granta в час.

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Дилеры уже жаловались, что 60-70 процентов машин, которые им отгружает «АвтоВАЗ», не оснащены кнопками ГЛОНАСС и рамкой щитка приборов. Недостающие запчасти обещали привезти позже. Также возникли проблемы у новой партии Lada Niva Travel: у части поставленных автомобилей необходимо менять топливные шланги, а у некоторых машин криво установлены бамперы: их требуется снять, перекрасить и поставить обратно.

Ранее «АвтоВАЗ» вернул в продажу специальные версии популярной модели. Седан Lada Granta Club и кросс-универсал Lada Granta Quest снова стали доступны на сайте производителя. От базовых версий они отличаются эмблемой спецверсии и оригинальной обивкой сидений, а также оригинальными дисками и лакированными зеркалами. Стоят такие модификации на 200-250 тысяч дороже самых бюджетных.

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    Вячеслав Агапов
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