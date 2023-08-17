Автодилеры пожаловались на нехватку популярных моделей Lada

Autonews: дилеры пожаловались на дефицит базовых версий седанов Lada Granta

Московские автомобильные салоны пожаловались на дефицит базовых версий седанов Lada Granta. Об этом со ссылкой на менеджеров салонов сообщает Autonews.

Дилерские центры объясняют нехватку автомобилей высоким спросом и некими проблемами с поставщиком. В результате в некоторых салонах забронированы все имеющиеся модели в базовой комплектации, а имеющиеся машины в комплектации Classic с кондиционером и дополнительным оборудованием предлагают купить в полтора раза дороже, чем рекомендует производитель (1,015 миллиона против 736 тысяч рублей). Часть дилеров оформляет предзаказы на машины, но ждать их придется в течение двух месяцев.

Представитель «АвтоВАЗа» опровергает жалобы партнеров на отсутствие автомобилей. По его словам, наличие машин отличается от салона к салону, но дефицитом это назвать нельзя. Сейчас складской запас автомобилей Granta на каждого дилера составляет до 20 штук, при этом компания наращивает объемы производства, выпуская до 54 Lada Granta в час.

Дилеры уже жаловались, что 60-70 процентов машин, которые им отгружает «АвтоВАЗ», не оснащены кнопками ГЛОНАСС и рамкой щитка приборов. Недостающие запчасти обещали привезти позже. Также возникли проблемы у новой партии Lada Niva Travel: у части поставленных автомобилей необходимо менять топливные шланги, а у некоторых машин криво установлены бамперы: их требуется снять, перекрасить и поставить обратно.

Ранее «АвтоВАЗ» вернул в продажу специальные версии популярной модели. Седан Lada Granta Club и кросс-универсал Lada Granta Quest снова стали доступны на сайте производителя. От базовых версий они отличаются эмблемой спецверсии и оригинальной обивкой сидений, а также оригинальными дисками и лакированными зеркалами. Стоят такие модификации на 200-250 тысяч дороже самых бюджетных.

