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15:13, 19 июля 2023Экономика

Российские дилеры пожаловались на поставку недоукомплектованных Lada Vesta

Autonews: две трети Lada Vesta NG поступают дилерам без кнопки ГЛОНАСС или приборной рамки

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Продавцы машин пожаловались, что большая часть Lada Vesta NG поступают им с завода недоукомплектованными. Об этом со ссылкой на главу Ассоциации «Автомобильные дилеры России» (РОАД) Алексея Подщеколдина сообщает Autonews.

Порядка 60-70 процентов машин, которые отгружает дилерам «АвтоВАЗ», не оснащены кнопками ГЛОНАСС и рамкой щитка приборов. Недостающие запчасти обещают привезти позже, и дилеры готовятся устанавливать их самостоятельно. Продавать уже доукомплектованные машины дилеры планируют через месяц-два, добавил Подщеколдин.

«Я считаю, что "АвтоВАЗ" надо всегда морально поддерживать. Это наш флагман, но у него много проблем, и об этом стоит говорить честно.
К сожалению, сегодня мы не можем продать все машины, которые стоят на площадках», — отметил он.

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В пресс-службе завода заявили, что возникающие сложности с поставками отдельных компонентов оперативно решаются и не влияют на отгрузки готовых автомобилей. Новые машины у дилерских центров есть в необходимом количестве, подчеркнули представители «АвтоВАЗа».

Lada Vesta нового поколения начали продавать с 9 июня 2023 года. Автомобили доступны в четырех типах кузова: седан, Cross седан, SW и SW Cross. В кузове седан в комплектации Comfort с мотором мощностью 90 лошадиных сил машина стоит от 1 239 900 рублей. При этом выпускать машины с автоматической коробкой передач начнут лишь на рубеже 2023-2024 годов.

Ранее «АвтоВАЗ» объявил о возобновлении сборки Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов (ABS), которая позволяет сохранить управляемость автомобиля при экстренном торможении. ABS будут устанавливать на все модели Granta начиная с комплектации Classic. Перейти на выпуск упрощенной комплектации компании пришлось после начала боевых действий на Украине и введения западных санкций.

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    Вячеслав Агапов
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