«АвтоВАЗ» возобновил выпуск Lada Granta с ABS

«АвтоВАЗ» возобновил производство Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов (ABS)

Российский завод «АвтоВАЗ» объявил о возобновлении производства Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов (ABS), говорится на официальном сайте производителя.

Отмечается, что систему устанавливают на все модели Granta начиная с комплектации Classic. «АвтоВАЗ» заявил, что рекомендованная розничная цена машины семейства Granta с антиблокировочной системой начинается с 772 500 рублей. ABS позволяет сохранить управляемость автомобиля при экстренном торможении.

После начала боевых действий на Украине и введения западных санкций российским производителям автомобилей пришлось перейти на выпуск устаревших моделей. «АвтоВАЗ» начал выпускать модели Lada Granta Classic 2022 года в упрощенной комплектации без подушек безопасности и системы ABS.

В марте 2023 года «АвтоВАЗ» наладил выпуск оснащенных ABS китайского производства Lada Vesta NG. В июле в «АвтоВАЗе» заявили, что ABS начали собирать в России — на площадке научно-производственного предприятия (НПП) «Итэлма» в Костроме.