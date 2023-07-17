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13:59, 17 июля 2023Экономика

«АвтоВАЗ» возобновил выпуск Lada Granta с ABS

«АвтоВАЗ» возобновил производство Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов (ABS)

Фото: Сергей Петров / Globallookpress.com

Российский завод «АвтоВАЗ» объявил о возобновлении производства Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов (ABS), говорится на официальном сайте производителя.

Отмечается, что систему устанавливают на все модели Granta начиная с комплектации Classic. «АвтоВАЗ» заявил, что рекомендованная розничная цена машины семейства Granta с антиблокировочной системой начинается с 772 500 рублей. ABS позволяет сохранить управляемость автомобиля при экстренном торможении.

После начала боевых действий на Украине и введения западных санкций российским производителям автомобилей пришлось перейти на выпуск устаревших моделей. «АвтоВАЗ» начал выпускать модели Lada Granta Classic 2022 года в упрощенной комплектации без подушек безопасности и системы ABS.

В марте 2023 года «АвтоВАЗ» наладил выпуск оснащенных ABS китайского производства Lada Vesta NG. В июле в «АвтоВАЗе» заявили, что ABS начали собирать в России — на площадке научно-производственного предприятия (НПП) «Итэлма» в Костроме.

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    Мария Черкасова
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