«АвтоВАЗ» и УАЗ наладили выпуск машин с системой ABS

Производители «АвтоВАЗ» и УАЗ наладили выпуск машин с антиблокировочной системой тормозов

Производители автомобилей «АвтоВАЗ» и УАЗ наладили выпуск машин с антиблокировочной системой тормозов (ABS). Об этом пишут «Известия».

УАЗ начал выпуск внедорожников «Патриот» с ABS и моторами класса Евро-5. Сейчас машины представлены в двух комплектациях — «Base Икар» и «Base Икар пакет Limited». «Вместо ABS производства немецкой фирмы Bosch был выбран альтернативный поставщик — AGP. Такую систему ставят на несколько моделей УАЗа», — отмечается в сообщении.

«АвтоВАЗ» оснащает ABS модель Lada Vesta NG — это единственная модель компании, оснащенная данной системой.

Ранее «АвтоВАЗ» анонсировал показ новой спортивной модели Lada — машину представят на пятом международном фестивале скорости «Байкальская миля 2023».