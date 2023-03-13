Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:51, 13 марта 2023Экономика

«АвтоВАЗ» и УАЗ наладили выпуск машин с системой ABS

Производители «АвтоВАЗ» и УАЗ наладили выпуск машин с антиблокировочной системой тормозов

Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости

Производители автомобилей «АвтоВАЗ» и УАЗ наладили выпуск машин с антиблокировочной системой тормозов (ABS). Об этом пишут «Известия».

УАЗ начал выпуск внедорожников «Патриот» с ABS и моторами класса Евро-5. Сейчас машины представлены в двух комплектациях — «Base Икар» и «Base Икар пакет Limited». «Вместо ABS производства немецкой фирмы Bosch был выбран альтернативный поставщик — AGP. Такую систему ставят на несколько моделей УАЗа», — отмечается в сообщении.

«АвтоВАЗ» оснащает ABS модель Lada Vesta NG — это единственная модель компании, оснащенная данной системой.

Ранее «АвтоВАЗ» анонсировал показ новой спортивной модели Lada — машину представят на пятом международном фестивале скорости «Байкальская миля 2023».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В России отреагировали на планы США ужесточить санкции
Появились подробности об улучшении состояния Костомарова
Кинокритик высказалась о лауреатах премии «Оскар-2023»
Южная Корея отказалась проводить Олимпийские игры с КНДР
Россиянкам назвали визуально омолаживающие окрашивания волос
Около 500 человек эвакуировали из московского бизнес-центра
«Луч-5Х» успешно вывели на орбиту
Полицейские на глазах у россиянки взломали дверь и нашли тело ее супруга
В Приднестровье заявили о подрыве переговоров с Молдавией
Движение поездов на БКЛ после подтопления полностью восстановлено
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.