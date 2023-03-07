«АвтоВАЗ» анонсировал спортивные автомобили Lada

Аutonews: «АвтоВАЗ» представит спортивные версии Lada Granta и Lada Vesta

Отечественный автоконцерн «АвтоВАЗ» анонсировал показ новой спортивной модели Lada — машину представят на пятом международном фестивале скорости «Байкальская миля 2023». Об этом сообщает портал Аutonews.

Автомобили линейки Sport в течение пятидневного фестиваля будут участвовать в гонке, а пилот спортивного универсала Lada Vesta попытается установить скоростной рекорд. Машина оснащена 1,8-литровым атмосферным двигателем мощностью 145 лошадиных сил, с которым была состыкована пятиступенчатая механика от Renault.

Спортивный лифтбек Lada Granta получила аэродинамический обвес, более мощный двигатель и спортивную подвеску.

Ранее сообщалось, что на фоне ухода из России западных производителей россияне начали активно скупать Lada Granta в варианте 2022 года, то есть лишенную большого количества привычных опций, в том числе автоматической коробки передач и АБС. За февраль спрос вырос до 16,25 тысячи машин, что на 161,4 процента больше, чем в аналогичный период 2022 года.

Между тем автопроизводство в стране упало за год на 60 процентов. В прошлом году в стране было выпущено 620 тысяч автомобилей. В последнее время производство серьезно затруднено из-за дефицита импортных комплектующих и проблем с лакокрасочными материалами.