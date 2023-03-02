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11:43, 2 марта 2023Экономика

Россияне бросились скупать Lada Granta

«АвтоВАЗ»: в феврале 2023 года продажи Lada выросли на 4,7% год к году

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

За прошлый месяц в России было продано около 23,4 тысячи автомобилей отечественного производства Lada. Это на 4,7 процента больше, чем в феврале 2022 года, и на 34,2 процента — по сравнению с месяцем ранее. Такие данные предоставляет автоконцерн «АвтоВАЗ» в пресс-релизе на своем сайте.

Наиболее востребованной машиной у покупателей стала модель Lada Granta. Спрос на эти автомобили вырос на 161,4 процента в годовом выражении, до 16,25 тысячи машин. Кроме того, россияне стали больше интересоваться моделями Lada Niva Legend и Lada Niva Travel — их продажи по сравнению с февралем прошлого года выросли на 83,5 и 64,7 процента соответственно, до 774 и 3 858 автомобилей.

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Несмотря на успешные продажи Lada, производство автомобилей в прошлом году сократилось. «АвтоВАЗ» уточняет, что в феврале 2022 года на рынке было выставлено шесть моделей Lada, в то время как сейчас их фактически две. В последнее время выпуск отечественных автомобилей серьезно затруднен из-за дефицита комплектующих и проблем с лакокрасочными материалами. Так, например, в стране перестали продаваться модели Lada Vesta и Lada XRay.

Россияне бросились скупать машины российского производства на фоне практически полного отсутствия зарубежных брендов на рынке. Многие иностранные компании ушли из России после начала военных действий на Украине и перестали поставлять в страну новые автомобили, а значительную долю рынка заняли китайские производители. Число китайских автосалонов в стране в 2022 году превысило тысячу, что составляет треть всех профильных магазинов в стране.

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Мария Грушко
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