Треть всех автосалонов в России оказались китайскими

Число китайских дилерских центров в России превысило тысячу

Число китайских автосалонов в России в 2022 году превысило тысячу, следует из результатов исследования «Открытие Авто» и «АвтоБизнесРевю» (есть в распоряжении «Ленты.ру»). Китайские бренды уже открыли 1041 точку, что составляет почти треть от всех 3139 работающих в стране дилерских центров.

Активнее других в прошлом году на российском рынке расширялись марки, входящие в группу Chery. Лидером стал бренд Omoda, открывший 108 салонов. В топ-3 также вошли Exeed и сама Chery, нараставшие число точек на 71 и 62 соответственно. За ними в рейтинге оказались Geely (плюс 57 шоурумов) и FAW (плюс 49 точек). Всего за 2022 год в Россию открылось 487 новых китайских дилерских центров.

Как отмечают специалисты, в некоторых городах автосалоны брендов из КНР могут располагаться в соседних кварталах, и такая высокая плотность бизнеса положительно влияет на динамику продаж. Однако большинство из этих салонов сейчас продает гораздо меньше машин, чем требуется для долгосрочной прибыльной работы.

Лучший показатель по среднему количеству продаж на одной точке за год сохранил бренд Haval (285 автомобилей). У Chery среднее число продаж составляет 210, у Geely — 172. Остальные бренды значительно отстают от этого уровня — на этом фоне за прошлый год в стране закрылись 158 китайских салонов. Для сравнения эксперты приводят статистику сети Lada — каждый дилерский центр продавал в 2022 году в среднем 623 машины.

Ранее ФТС сообщила, что Китай стал самым крупным импортером легковых автомобилей в Россию в 2022 году, ввоз увеличился на 40 процентов по сравнению с предыдущим годом. Число ввезенных машин составило 117 тысяч. Кроме того, в декабре более 70 процентов купленных в стране машин пришлось на российские и китайские бренды.