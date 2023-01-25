Китай стал крупнейшим импортером автомобилей в Россию

ФТС: Китай стал крупнейшим импортером легковых автомобилей в Россию в 2022 году

Китай стал самым крупным импортером легковых автомобилей в Россию в 2022 году, ввоз увеличился на 40 процентов по сравнению с предыдущим годом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).

Число ввезенных машин составило 117 тысяч. Импорт грузовиков из Китая в Россию составил почти 31 тысячу единиц. За год показатель взлетел в четыре раза по сравнению с предыдущим. Также КНР ввезла в страну две тысячи автобусов и микроавтобусов (рост на 68 процентов). В три раза вырос импорт авто специального назначения (до трех тысяч единиц).

По итогам декабря прошлого года россияне купили 56,7 тысячи новых легковых автомобилей, что на 58 процентов ниже, чем в аналогичный месяц 2021 года.

Более 70 процентов купленных машин пришлось на российские и китайские бренды. Самой популярной у россиян маркой стала отечественная Lada. Покупатели также отдавали предпочтение китайским брендам Chery, Geely и Haval.