В России рухнуло производство автомобилей

Замглавы Минпромторга: производство автомобилей в России в 2022 году упало на 60%

По итогам прошлого года в России было произведено 620 тысяч автомобилей, что на 60 процентов меньше, чем в 2021 году. Об этом заявил замглавы Минпромторга Альберт Каримов. Его слова приводит ТАСС.

Сильнее всего рухнуло производство легковых машин — падение составило 66 процентов в годовом выражении. В то же время выпуск грузовых автомобилей снизился на 18 процентов. По словам Каримова, самым сатбильным сегментом стали автобусы, производство которых сократилось на один процент.

Такая динамика наблюдается на фоне ухода западных производителей с российского рынка, а также возникновения проблем с поставками автозапчастей после начала боевых действий на Украине. Параллельно по итогам прошлого года российский автомобильный рынок сократился на 58,8 процента, в стране было продано 687,4 тысячи автомобилей. Основными факторами, которые оказали наибольшее влияние на российский авторынок, стали санкционное давление, разрыв логистических цепочек и параллельный импорт, отмечали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Тем временем российский рынок начали заполнять китайские производители — число китайских автосалонов в стране в 2022 году превысило тысячу, что составляет треть всех профильных магазинов в стране. На этом фоне в России создали Ассоциацию китайских автопроизводителей. В нее вошли крупнейшие китайские автобренды из тех, что представлены в России, а также импортеры. Объединение займется системным и эффективным продвижением новых для российских потребителей марок автомобилей.