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12:41, 27 февраля 2023Экономика

В России создали Ассоциацию китайских автопроизводителей

Бизнес-омбудсмен Титов сообщил о создании Ассоциации китайских автопроизводителей в РФ
СюжетСнижение доходов россиян:

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

На фоне проблем отечественной автомобильной промышленности, ухода западных производителей после начала боевых действий на Украине и заполнения рынка продукцией китайского автопрома в России создана Ассоциация китайских автопроизводителей. Об этом заявил бизнес-омбудсмен, глава российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов, пишет «Интерфакс».

В объединение вошли крупнейшие китайские автобренды из тех, что представлены в России, а также импортеры. Оно займется системным и эффективным продвижением новых для российских потребителей марок автомобилей.

Титов на встрече с президентом Китайской машиностроительной федерации (CMIF) Сюй Няньша подчеркнул, что создание ассоциации является инициативой российской стороны.

Организация должна повысить привлекательность рынка России для китайских компаний. В свою очередь Россия своей главной целью видит привлечение инвестиций для производства китайских автомобилей на местных предприятиях.

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В середине февраля представители нескольких российских автодилеров поделились своим прогнозом по поводу стоимости китайских автомобилей в России в течение года. По их мнению, машины, взлетевшие в цене в 2022 году, будут только дорожать из-за ослабления рубля, повышения стоимости логистики и отсутствия конкуренции со стороны западных марок. Участники рынка не исключили, что некоторые игроки снизят цены, но только если на фоне падения доходов россиян будет отмечаться слишком сильное снижение спроса.

Также стало известно, что доля китайских грузовиков на российском рынке перевалила за 50 процентов, а продажи КамАЗа продолжают падать.

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Платон Щукин
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