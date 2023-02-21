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09:41, 21 февраля 2023Экономика

Китайские грузовики заняли более половины российского рынка

«Ъ»: китайские грузовики заняли 56 процентов российского рынка

Фото: Xu Chang / Xinhua / Globallookpress.com

Доля китайских грузовиков на российском рынке уже перевалила за 50 процентов, превысив показатели ушедших из страны европейских брендов. При этом продажи КамАЗа падают, пишет «Коммерсантъ».

Доля марок из КНР в сегменте растет четвертую неделю подряд. Китайские грузовики уже занимают более половины рынка, достигнув рекордных 56 процентов. Среди моделей лидером является Sitrak C7H с результатом 372 проданных автомобиля. Это вдвое больше, чем у самой популярной модели КамАЗа 43118 (168 машин).

По итогам января доля КамАЗа на рынке грузовиков, по подсчетам «Автостата», оказалась 26 процентов против 37 процентов годом ранее, продажи упали на 24,2 процента, до 1,8 тысячи машин. «По сравнению с российскими и белорусскими производителями китайцы выигрывают по цене, качеству сборки и уровню технологичности», — отметил директор департамента по выкупу автомобилей «Автоспеццентра» и «Автодома» Владимир Желобов.

Ранее российские производители электроники попросили защиты от китайских конкурентов. Для этого они предложили ввести пошлины на ввоз смарт-карт (SIM-карты, банковские и транспортные карты) в размере 50-100 процентов.

Платон Щукин
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